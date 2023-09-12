«Дергается или заторможен»: украинский политик указал на проблемы со здоровьем Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: по лицу Зеленского видно, что он болен

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Бывший премьер-министр Украины считает, что недуг отпечатывается на лице главы киевского режима.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что у Владимира Зеленского серьезные проблемы со здоровьем. Свои доводы он опубликовал на своем Telegram-канале.

По словам Азарова, частые поездки президента Украины на Запад нужны не только для того, чтобы выпросить у «хозяев» дополнительную помощь, но и продемонстрировать отсутствие серьезных проблем со здоровьем. При этом политик указал на внешность Зеленского, которая претерпела существенные изменения за последние пару лет. Если раньше он был «молод и свеж», то сейчас усугубившиеся проблемы, по мнению экс-премьера, как говорится, видно на лицо.

«У Зеленского изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги», — считает Азаров.

При этом политик отмечает, что иногда Зеленский резко дергается или, наоборот, заторможен, а еще порой явно видно, как ему трудно дышать.

Также Азаров добавляет, что некоторые считают изменения во внешности главы киевского режима не чем иным, как последствиями чрезмерного употребления наркотиков и алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией.