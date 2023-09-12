Орудует палач? Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного

Фото: 5-tv.ru

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Московский СК устанавливает полную картину произошедшего.

В квартире на улице Фестивальная, неподалеку от парка, где был обнаружен обезглавленный труп мужчины, найдено еще одно тело. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале. Ведомством проводятся все необходимые действия для установления деталей, обстоятельств и причастных лиц.

Тем временем источник 5-tv.ru узнал, что второе тело обнаружила родственница погибшего. Женщина решила заглянуть к нему домой после неудачных поток дозвониться — вместе они должны были улететь сегодняшним рейсом.

Уточняется, что тело принадлежит хирургу-травматологу. Труп обезображен явными признаками насильственной смерти, отметил источник, — мужчина также обезглавлен.

Первая жуткая находка была обнаружена в парковой зоне на севере Москвы. На место были направлены сотрудники Следственного комитета, они устанавливают полную картину случившегося. После обнаружения трупа с отчлененной головой уже заведено уголовное по факту убийства.

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