Больше не «пират»: Олаф Шольц снял черную повязку с подбитого глаза

Фото: Reuters / ANNEGRET HILSE

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Канцлер Германии десять дней прикрывал глаз после полученной на пробежке травмы.

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с начала сентября появился на публике без черной повязки, прикрывающей глаз. Об этом сообщает издание Südkurier.

Во вторник, 12 сентября, Шольц выступил на встрече католической Общины святого Эгидия. Как передают немецкие СМИ, политик появился перед публикой без черной повязки на лице впервые после полученной 2 сентября травмы. Напомним, канцлер был вынужден носить ее после того, как упал во время пробежки. С тех пор он был вынужден прикрывать правый глаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал: в конце августа Олаф Шольц признал, что экономика Германии начала слабеть, и это не устраивает коренных немцев. После этого стало известно, что рейтинг правящей коалиции во главе с действующим канцлером катастрофически упал. Стоит ли ожидать изменений во внутренней политике страны?