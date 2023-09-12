Мосгорсуд приговорил к 16 годам тюрьмы одного из соучастников убийства Япончика

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова, после которого он скончался, было совершено 28 июля 2009 года.

Мосгорсуд приговорил 46-летнего Нугзара Папаву, причастного к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, к 16 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Следствие установило, что Папава из корыстных побуждений вступил в организованную преступную группу, целью которой было убийство Япончика. Вместе с подельниками Папава скрытно наблюдал за Иваньковым и выяснил, что тот периодически посещал ресторан на Хорошевском шоссе. На выходе из заведения 28 июля 2009 года Япончик был ранен выстрелом из снайперской винтовки.

Роль Папавы, по данным следствия, заключалась в передаче исполнителю убийства данных о месте и времени ликвидации жертвы и обеспечении безопасного отхода стрелка после выстрела. Иваньков, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 9 октября 2009 года скончался в больнице.

Папава был осужден по статьям «Убийство, совершенное организованной группой, по найму» и «Приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого.

Также сообщается, что уголовные дела в отношении соучастников Папавы и непосредственного исполнителя убийства выделены в отдельные производства.

В декабре 2021 года Мосгорсуд приговорил соучастников убийства Иванькова-Япончика — Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию — к 16 и 15 годам колонии соответственно. В апреле того же года еще одного фигуранта по делу об убийстве криминального авторитета — Каху Газзаева — приговорили к 14 годам тюрьмы.

Было установлено, что Шадания, Джанашия, Газзаев, Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Иванькова. Мотивом преступления стало обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса вора в законе — лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

Покушение на Иванькова было совершено на выходе из ресторана «Тайский слон». Выстрел из винтовки произвел Бутба — пуля попала Япончику в живот. Охранники занесли его обратно в ресторан, после чего криминального авторитета госпитализировали и прооперировали. Врачам даже удалось стабилизировать состояние Иванькова, однако в ночь с 13 на 14 сентября он перенес клиническую смерть, а 9 октября скончался от перитонита в одной из московских частных клиник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ установил мотив убийства вора в законе по кличке Япончик.