Уникальная ситуация: в ЭИСИ оценили интерес избирателей к единому дню голосования

ЭИСИ: интерес граждан РФ к выборами будет только расти

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По подсчетам ЦИК, явка на региональных выборах в этом году стала самой высокой с 2017-го.

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) подвели итоги единого дня голосования. Специалисты отметили высокий интерес граждан к проведению выборов и спрогнозировали, что со временем их вовлеченность будет только расти.

Эксперты ЭИСИ собрались за круглым столом, в рамках которого обсудили прошедшие избирательные кампании. Была поднята так же тема проведения единого дня голосования в новых регионах. По словам экспертов, жителям субъектов, недавно вошедших в состав РФ, приходилось посещать участки, несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ. Тем не менее, они проявили не только мужество, но и свою гражданскую позицию.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, говоря о регионах, обратил внимание на «уникальную ситуацию» в Якутии. Там КПРФ обогнали «Новые люди». Отличилась не только партия, добавил он. Прекрасные результаты показал также глава региона Айсен Николаев

«А „Единая Россия“ получила 33 мандата из 35 по одномандатным округам. В общем, это грандиозный результат», — прокомментировал Данилин.

Эксперты ЭИСИ в заключение спрогнозировали дальнейший рост интереса к выборам и укрепление патриотических настроений среди жителей России.

В минувшее воскресенье, 10 сентября, состоялся основной и заключительный день голосования. По итогам выборов, свои посты сохранили действующие главы 13 регионов. На выборах мэра Москвы победу одержал Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что более миллиона россиян проголосовали онлайн на прошедших выборах.