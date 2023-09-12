Что делать, если за вами увязалась стая собак?

Фото: 5-tv.ru

Встретить стаю бродячих собак можно и в городе, и за его пределами. Но какие собаки опаснее? И как от них отбиться?

Кинолог Вячеслав Забелин рассказывает, что в поселениях собаки пугливы, поэтому “достаточно просто крикнуть, пригрозить, замахнуться или сделать выпад в их сторону.”

Фото 5-tv.ru

Куда страшнее столкнуться с так называемыми пустырными собаками. Эти особи живут вдали от человека, в местах, где вопрос пропитания стоит крайне остро, а потому, они особенно озлоблены. Такие собаки, по словам специалиста, “могут идти до конца, если вы пытаетесь себя защитить”.

Фото 5-tv.ru

Кинолог советует при себе в таких случаях иметь электрошокер, а если вы знаете, что неподалеку есть укрытие, то надо как можно быстрее сделать рывок и добежать до него.