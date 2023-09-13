«Сразу к нужным врачам»: 39-летняя Саша Савельева готова снова стать матерью

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица призналась, что после депрессии хочет родить еще одного ребенка.

Певица Саша Савельева мечтает родить супругу второго ребенка. Как сообщает издание 7Дней.ru, бывшая солистка группы «Фабрика» долгое время боролась с послеродовой депрессией, но сейчас готова стать матерью второго малыша.

Сын Савельевой и актера Кирилла Сафронова Леон родился четыре с половиной года назад. По словам 39-летней певицы, радость материнства ей омрачала депрессия.

Постоянное чувство тревоги и общий стресс были вызваны проблемами со здоровьем у ребенка. Как сообщают СМИ, артистка долгое время посещала психотерапевта, а также прибегала к медикаментозному лечению.

К счастью, основные проблемы позади, и Савельева призналась, что готова стать матерью во второй раз. В личном блоге в социальных сетях она опубликовала архивное фото на позднем сроке беременности.

«Я пересмотрела моменты, которые и привели меня к послеродовой депрессии. Ну, а если что, теперь я знаю, что не буду терпеть и сразу обращусь к нужным врачам», — подписала снимок певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева раскрыла причины переезда в Израиль.