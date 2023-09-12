Мошенники активизировались на фоне старта бархатного сезона в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Доверчивые сограждане рискуют остаться без отпуска и денег.

С началом бархатного сезона аферисты вновь стали плодить фейковые сайты турагентств и гостиниц. Заходя на их страницу, человек бронирует на самом деле несуществующий номер для проживания или поездку за границу, вводит для оплаты данные своей банковской карты, а они тут же уходят мошенникам.

Обычно названия сайтов и их внешний вид до мельчайших деталей похожи на настоящие. Вдобавок — для убедительности — аферисты не боятся напрямую связываться с потенциальной жертвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне получат долгожданную защиту от финансовых мошенников. В правительстве одобрили законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

Это значит, что злоумышленники, даже завладев личными данными гражданина, больше не смогут оформить на него чужой займ. А с такими случаями уже столкнулись сотни тысяч человек.