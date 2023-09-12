Эксперты ЭИСИ подвели итоги Единого дня голосования в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Избиратели, как отмечается, проявили к прошедшим выборам колоссальный интерес.

Итоги Единого дня голосования подвели в Институте социальных исследований. Его эксперты, в частности, отметили, что избиратели проявили к прошедшим выборам колоссальный интерес.

И если для жителей большей части страны они стали возможностью выставить оценку действующей власти, то для граждан Донбасса и Новороссии приход на избирательные участки, несмотря на угрозу со стороны ВСУ, стал проявлением гражданского мужества.

Также эксперты отметили и работу отдельных партий в ходе избирательных кампаний, особенно на Дальнем Востоке.

«Действительно, в Якутии у нас наблюдается уникальная ситуация, где-то ЛДПР выгоняет КПРФ, а здесь КПРФ вообще обогнали „Новые люди“. <…> В результате прекрасные результаты у Айсена Николаева и у „Новых людей“. А „Единая Россия“ получила 33 мандата из 35 по одномандатным округам, в общем, это грандиозный результат», — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По мнению экспертов Института социальных исследований, патриотические настроения и интерес к выборам в ближайшее время будут только расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что выборы-2023 состоялись и прошли успешно, демократично и в соответствии с законом.