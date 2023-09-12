Выступление Путина на ВЭФ — 2023 во Владивостоке. Главное
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
О чем говорил глава государства в ходе мероприятия?
На встрече в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин много говорил об экономике Дальнего Востока и обозначил это направление приоритетным на ближайшее столетие.
Президент отметил, что регион активно развивается. Динамика инвестиций втрое опережает общероссийский показатель.
Но, что немаловажно, чувствуется и отдача — темпы промышленного роста также выше, чем в среднем по стране. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит тему.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минвостокразвития заявили о безграничном потенциале отношений России и Китая.