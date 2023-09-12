«Россети» и «НОВАТЭК» договорились об электроснабжении «Мурманского СПГ»

Фото: ПАО Россети

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Соглашение подписали на полях на Восточного экономического форума.

«Россети» и «НОВАТЭК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обеспечения энергоснабжения проекта «Мурманский СПГ». Договор подписали генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон в присутствии Министра энергетики РФ Николая Шульгинова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

Новый крупнотоннажный завод мощностью 20,4 миллионов тонн в год будет работать по российской технологии сжижения газа «Арктический микс». Для подключения предприятия к электрическим сетям «Россети» построят в Мурманской области ЛЭП 330 кВ общей протяженностью 360 километров и новую магистральную подстанцию, мощность которой составит 1 200 МВА.

Кроме того, планируется реконструкция ряда центров питания, включая крупнейшую в регионе подстанцию 330 кВ «Выходной».

«Сегодня Россия производит более 30 миллионов тонн СПГ в год, это 8% на мировом рынке. И чтобы укрепить позиции нашей страны на мировом рынке, вы запускаете этот проект. Сегодня вы уже успешно реализуете проект „Арктик СПГ 2“, начинаете также реализацию „Мурманского СПГ“, тем самым загружая производственные мощности созданного вами центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Реализация проекта начинается с обеспечения энергоснабжения. Это вопрос непростой, но решения все найдены», — подчеркнул Николай Шульгинов.

«Россети» ведут работу по нескольким крупным проектам в Мурманской области, в том числе для электроснабжения ТОР «Столица Арктики», резидентами которой являются предприятия компании «НОВАТЭК». Подписанные сегодня соглашения позволят вывести наше сотрудничество на новый уровень. Сетевая инфраструктура для «Мурманского СПГ» создаст дополнительные возможности для развития региона, позволит задействовать в полной мере мощности Кольской АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Россети» введут магистральные транзиты для объединения систем Сибири и Востока.