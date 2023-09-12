Фото, видео: 5-tv.ru

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Полученные кадры завораживают и пугают одновременно — если бы не профессионализм экипажа, все могло бы закончиться трагедией.

Севший под Новосибирском самолет сняли с высоты птичьего полета. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи отчетливо видны последствия аварийной посадки — две борозды от шасси на поле. К счастью, это единственное, что теперь напоминает о ЧП.

Выполненная пилотом работа вызывает восхищение — ее можно назвать поистине ювелирной. Не пострадал ни одни пассажир или член экипажа. Удалось избежать тяжелых последствий, несмотря на непростое приземление.

Самолет также не выглядит поврежденным. Он все еще обездвижен после случившегося и находится на месте посадки. Вокруг него — многочисленные машины экстренных служб.

Сервис Flightradar зафиксировал полет Airbus A320. Борт двигался из Сочи в Омск и начал разворачиваться уже над городом назначения. Маршрут был изменен — пассажирское судно отправилось в сторону Новосибирской области, где и совершило экстренную посадку.

В самолете находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Все они самостоятельно вышли из судна на землю.

В «Уральских авиалиниях» раскрыли личность командира судна. Самолет пилотировал потомственный летчик Сергей Белов. Вторым пилотом был Эдуард Семенов.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец пилота, посадившего рейс в Омск, 34 года назад так же спас жизни пассажирам.