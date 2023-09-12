МИД РФ: турбулентность в Африке связана с падением авторитета Франции и Британии

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Почему авторитет бывших колониальных стран начал падать?

Турбулентность в некоторых странах Африки связана с падением авторитета Франции и Великобритании. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

«Нынешняя турбулентность связана со сложными политическими и экономическими процессами в этих странах», — отметил он.

По словам Озерова, авторитет бывших колониальных стран — Франции и Великобритании — начал падать после продолжительной устойчивости на позициях. Сейчас власти эти позиции теряют.

Причина кроется не в саммите, прошедшем в РФ, а из-за общего перераспределения силы и потенциала между западным миром и «глобальным Югом», которым западники обозначили страны Азии и Африки.

Озеров напомнил, что Россия давно не вмешивается в процессы, происходящие африканских странах. Однако игнорировать просьбы о помощи политик считает неправильным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ назвали главную проблему западных политиков.