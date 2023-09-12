Крестный Сергея Белова: он опытный летчик и спас людей, мы им гордимся

Фото, видео: 5-tv.ru

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Семья Сергея Белова гордится им и называет настоящим героем.

Гражданский самолет, летевший рейсом Сочи-Омск, совершил вынужденную посадку в Новосибирской области. Крестный отец командира экипажа Сергея Белова, который сумел посадить борт буквально в поле, рассказал 5-tv.ru, что вся семья гордится «своим мальчиком».

Крестный отец Сергея Саак Тертерян признался, что не смог сдержать слез, когда все случилось. Сулико, как он ласково называет своего крестника, по словам мужчины, повторил подвиг своих отца и деда.

«У него и отец был летчиком-героем, и дед был летчиком-героем. У них вся семья — летчики. У нас Сулико пошел по этим стопам, отец этого хотел, и он сам стремился к этому, прекрасно учился», — рассказал Саак Тертерян.

Тертерян сообщил, что звонил крестнику, но тому, по понятным причинам, было некогда беседовать. Однако самое главное Саак узнал: Сергей жив и здоров, и все закончилось хорошо.

«Конечно, гордимся, как можно не гордиться таким мальчиком? Слезы даже не могу удержать!», — говорит мужчина.

Стоит отметить, что отец и дед Белова, по словам Тертеряна, в свое время были награждены за спасение людей в похожих ситуациях.

«Пришел тот момент, что наш Сулико сделал это геройство. Хорошо, что ничего не случилось! Слава Богу, из-за того, что опытный летчик, спас людей и экипаж! Что говорить? Действительно, молодец, парнишка!», — не сдерживает эмоции Саак.

Мужчина признался, что жалеет, что подвиг сына не увидел его отец, который шел из жизни слишком рано. Однако успел передать свои умения и героизм Сергею.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй пилот аварийного рейса Сочи-Омск признался: экипаж был готов к ситуации.