Второй пилот Семенов: я свои эмоции спрятал, они мешают выполнять обязанности

Фото, видео: Пресс служба Уральских авиалиний; 5-tv.ru

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Из-за внештатной ситуации в небе борт посадили в Новосибирской области.

Гражданский самолет, летевший рейсом Сочи-Омск, совершил вынужденную посадку в Новосибирской области. Экипажу удалось посадить борт в районе села Каменки, никто из пассажиров не пострадал. Второй пилот Эдуард Семенов рассказал 5-tv.ru, что они были подготовлены к внештатной ситуации и знали, как действовать.

По словам Эдуарда Семенова, ситуация была сложная, но перед полетами экипаж готовят к различным ситуациям в небе, все отрабатывается на тренажерах. Сами экипажи подготовленные и слаженные. К тому же, как отметил Семенов, командир Сергей Белов — весьма опытный пилот. И, хоть решения принимаются совместно, последнее слово остается за ним.

Эдуард Семенов признался, что, когда произошла внештатная ситуация, времени на эмоции попросту не было.

«Я свои эмоции спрятал далеко-далеко, потому что эмоции, как правило, мешают выполнению профессиональных обязанностей. Скорее всего, они потом выплеснулись. Мы все видели, что происходит», — рассказал пилот.

Также он отметил, что в этой авиакомпании работает уже десять лет и налетал семь тысяч часов. Будучи выпускником Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации, раньше он управлял такими советскими самолетами как АН-24, ЯК-18 и ЯК-40.

Сейчас на месте проводятся мероприятия, которые должны выявить все обстоятельства случившегося. А вот пассажиры уже получили свой багаж и были накормлены и отправлены домой.

«Самое главное, что все живы», — считает второй пилот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь пилота аварийного рейса Сочи — Омск гордится отцом.