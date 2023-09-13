Жена пилота экстренно севшего в поле самолета рассказала о его звонке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина был абсолютно спокоен по телефону. Как ему удалось оставаться хладнокровным в критической ситуации?

Эдуард Семенов, второй пилот самолета, экстренно севшего под Новосибирском, сразу после аварийной посадки позвонил жене. В беседе с 5-tv.ru супруга Анна рассказала, что муж был абсолютно спокоен по телефону.

«Все узнала от него самого. Я собиралась с младшим сыном поехать на лечение. Он позвонил не со своего телефона, сказал, чтобы мы не волновались, что его самолет сел на пшеничном поле, никто не пострадал, все здоровы», — поделилась женщина.

Семенов также рассказал ей, почему появились проблемы: отказала гидросистема, и долететь до аэропорта было практически невозможно. Однако Эдуард не волновался и действовал быстро.

«Думаю, у всех был шок, но они справились, молодцы», — отметила Анна.

Борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Из Омска для организации помощи вылетал самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки были направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало с пассажирами аварийного рейса Сочи — Омск.