Путин призвал не допустить появления гетто в России: «Чувствительный момент»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

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По словам главы государства, в строительстве сейчас задействованы 33% мигрантов.

Президент РФ Владимир Путин призвал аккуратно подойти к вопросу мигрантов в стране для недопущения появления гетто. Об этом он сообщил в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Путина, приток мигрантов в Россию продолжается. В строительстве, по его данным, задействованы 33% из них. Государство мониторит ситуацию и не допускает негативного развития событий. Тем не менее, отметил он, тема мигрантов остается очень чувствительной для страны.

Президент сделал важную пометку — несмотря на то, что мигранты остаются необходимы для российской экономики, интересы граждан РФ являются приоритетными. Он подчеркнул, что важно не допустить «раздражителей» для россиян.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами.