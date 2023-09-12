На конкурс «Это у нас семейное» подано 60 тысяч заявок из всех регионов страны

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Weinhäupl

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В стране скоро стартует конкурс для семей, который поможет в развитии традиционных ценностей.

Российские семьи из 25 стран подали заявки на конкурс «Это у нас семейное». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны и уже 25 стран. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция», — рассказал он на пресс-конференции, посвященной итогам первой недели регистрации участников конкурса.

С начала приема заявок прошла всего неделя, отметил Кириенко, а участвовать в конкурсе изъявили желание уже 60 тысяч человек.

Конкурс «Это у нас семейное» стартует уже 4 сентября. В нем могут принять участие семьи из четырех и более человек, среди которых есть представители как минимум трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки. Заявки на участие будут приниматься два месяца, то есть до 4 ноября.

Помимо подарков и призов от партнеров, которые семьи будут получать на протяжении всего конкурса, главными наградами станут 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий. Итоги комиссия подведет в 2024 году.

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