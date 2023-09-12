Путин: никакой деприватизации в России не было и не будет

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Работа прокуратуры никак не связана с этой темой, подчеркнул президент.

Никакой деприватизации в России не будет. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать», — подчеркнул президент.

По его словам, прокуратура действительно активно работает по отдельным направление и компаниям, но эта работа никак не связана с темой деприватизации. Правоохранительные органы всего лишь оценивают происходящие в экономике события, на что имеют полное право, подчеркнул Путин.

«Это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет», — добавил глава государства.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом для России.