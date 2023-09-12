«Продумывает пути отхода»: в браке Прилучного с Брутян обнаружили неожиданную проблему

Фото, видео: Instagram* / epyur_brutyan

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Неужели «мажор» неожиданно заскучал по Агате Муцениеце?

После развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце только ленивый не предрекал «мажору» проблемы в новом браке. Поговаривали, что актер просто обожает женщин и редко упускает возможность закрутить роман на стороне.

Слухи стихли, стоило лишь молодой жене Прилучного, Зепюр Брутян, родить сына Микаэля. Спустя считанные месяцы после появления мальчика на свет молодые родители «укатили» на отдых на Мальдивы, пишет издание dni.ru.

Влюбленные купались в океане, нежились под палящим солнцем и не думали о возвращении в Россию. Уже спустя пару недель поклонники заговорили о возможных проблемах в звездной семье.

Под одним из последних видео с курорта, где Брутян целует мужа, поклонники брюнетки заметили, что актриса чаще уделяет мужу внимание, балует его подарками и вкусным ужином. Прилучный же, по их словам, «потерял хватку» и уже «продумывает пути отхода».

«Ну Зиппи точно любит, надо отдать должное, но… У него уже была история, и тоже сын — первенец… Эх, бабы»;

«А мне все равно жалко его бывшую»;

«Зиппи, конечно, любит, а вот Павлу так удобно, он старается, но мало огня в глазах как с ее стороны, просто позволяет себя любить», — пишут фанаты.

Сама Зепюр, впрочем, с мнением большинства явно не согласна. В подписи к ролику актриса в очередной раз напомнила звездному мужу, как сильно он ей дорог.

«Настоящая любовь существует! Что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт. Не верь ему, он тоже может ошибаться. И если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Зепюр Брутян перестала снимать ролики в соцсети.

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