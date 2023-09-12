Разрушительная сила природы: почему землетрясение в Марокко выглядит как аномалия

Фото: www.globallookpress.com / Fernando SÃƒÂ¡Nchez

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Специалисты готовятся к повторению подземных толчков на континенте.

Мощное землетрясение в Марокко, по последним данным, унесла жизни 2681 человека. Как считает доктор физико-математических наук, автор научных работ о землетрясениях Сергей Пулинец, случившееся выглядит довольно аномальным. В чем именно его особенность, ученый рассказал изданию Газета.ру.

Как отмечает эксперт, необычность землетрясения в Марокко в том, что активизировались Аравийская и Африканская плиты, что весьма странно.

«Затронут африканский континент, который раньше не очень был заметен в сейсмической активности. Это необычно. В Марокко никто не ожидал землетрясений», — заявляет Пулинец.

При этом не исключено, что подземные толчки будут продолжаться в ближайшее время, в том числе, на территории Северной Африки. Специалисты уже просчитали время, когда их стоит ожидать, но, вероятнее всего, они будут не такой силы, как разрушительное землетрясение в Марокко. Впрочем, по мнению ученого, есть слабая вероятность повторения той же магнитуды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели все еще разбирают завалы в Марокко.