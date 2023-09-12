«Страницы истории культуры»: Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства пожелал выдающейся актрисе здоровья и благополучия.

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Татьяну Доронину с круглой датой — сегодня, 12 сентября, ей исполнилось 90 лет. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал актрисе здоровья и благополучия. По словам президента, она остается примером яркого и многогранного таланта. Глава РФ отметил значительный вклад Татьяны Васильевной.

«Вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры», — прокомментировал он.

Владимир Путин напомнил также про богатейшую плеяду ролей, которая была создана артисткой на сцене театра, а также в кино. Он назвал ее игру «самобытной» и «искренней». По словам российского лидера, все работы Дорониной стали результатом ее самоотверженного труда, профессионализма и любви к делу.

Актриса Татьяна Доронина стала широко известная советскому и российскому зрителю благодаря ролям в фильмах «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Первый эшелон», «Старшая сестра», и многим другим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил Елену Проклову с юбилеем.