Фото: www.globallookpress.com / Ferhat Bouda

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Подозреваемую обвиняют в подготовке терактов.

В Запорожской области задержали украинку, которая хранила у себя дома взрывчатку. Предполагается, что боеприпасы подозреваемая хотела применять для возможных терактов против мирного населения.

Как сообщили в оперативных службах региона, пособница украинских диверсантов несколько месяцев копила в своей квартире опасные боеприпасы. По результатам обыска правоохранители изъяли гранаты, патроны разных калибров, взрывчатые вещества кустарного и фабричного производства, о которых гражданка Украины предпочла умолчать.

Если вина задержанной будет доказана, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Украинке вменяют обвинения сразу по трем статьям УК, среди которых содействие терроризму и незаконное хранение оружия.

В начале сентября ВС РФ пресеклип попытку совершить теракт в одном из регионов страны. Тогда диверсанты попытались применить беспилотник, но БПЛА был вовремя замечен и уничтожен.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета.