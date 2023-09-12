«Летная династия»: кто управлял самолетом, аварийно севшим под Новосибирском

Фото: 5-tv.ru

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Предварительной причиной ЧП назвали неисправность гидросистемы.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали об экипаже самолета Airbus A320, которому пришлось совершить экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Командовал судном потомственный пилот Сергей Белов.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», — приводит Telegram-канал авиакомпании слова из его автобиографии.

Уточняется, что Белову 32 года. Он родился в Тбилиси и мечтал о своей профессии с ранних лет. Примером для него послужили отец и дедушка, которые также были летчиками.

В публикации отметили, что вторым пилотом судна был Эдуард Семенов. Подробности об его биографии в компании обещали раскрыть позже.

Airbus A320 рейса U6-1383 летел по маршруту Сочи-Омск, однако самолет пришлось посадить в поле под Новосибирском. Предварительной причиной экстренной посадки назвали неисправность гидросистемы. Источник 5-tv.ru рассказывал, что на борту находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. О пострадавших не сообщалось, все смогли эвакуироваться с судна самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru опубликовал запись из салона самолета в момент ЧП.