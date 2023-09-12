«Немножко беременна»: Самбурская внезапно показала «округлившийся» живот

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / samburskaya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость, судя по всему, знает толк в хайпе.

Экс-звезда «Универа» Настасья Самбурская активно снимается в различных телепроектах, участвует в спектаклях и появляется в рекламе. Во имя успеха актриса поставила на кон все, включая личную жизнь.

В одном из недавних интервью звезда призналась, что взяла пожизненную аскезу, отказавшись от спиртного и сигарет. Неоднократно Самбурская говорила, что в ближайшее время становиться мамой она не планирует.

Именно поэтому внезапное появление знаменитости с животом спровоцировало нешуточный переполох. В социальных сетях шатенка опубликовала процесс подготовки к съемкам: в одном из новых проектов она будет играть беременную героиню.

Специально для нее костюмеры создали накладной живот, полностью повторяющий особенности тела Самбурской. Деталь во внешнем виде выглядела настолько реалистично, что отличить ее от настоящего живота с первого взгляда смог бы не каждый. В сети Самбурской пожелали как можно скорее обрести семейное счастье.

«Немножко беременна?»;

««Надеемся скоро увидеть вас с животиком. На этот раз не накладным»;

«Настя, как вам идет беременный животик», — написали восторженные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезду «Дома-2» Александру Черно заподозрили во второй беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ