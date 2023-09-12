«Глобальная экономика меняется»: как Запад разрушает экономику своими же руками

Фото, видео: www.globallookpress.com / A. Laule; 5-tv.ru

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В мире рождается новая модель взаимоотношений, но уже не по западным лекалам.

Страны Запада своими же руками разрушили систему торговых и финансовых связей, которую ранее построили. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые сами же и создавали во многом,», — отметил глава государства.

На этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества и государств, которые не подчиняются внешнему давлению. По словам Путина, рождается новая модель взаимоотношений, но уже не по западным лекалам — для избранных, а для всего человечества.

Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о хорошей тенденции по «возвращенцам».