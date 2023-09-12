Туристка сорвалась со скалы в Карачаево-Черкесии

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

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Спасать ее отправили отряд МЧС на вертолете.

Спасательная операция в горах Карачаево-Черкесии. Группа туристов из Москвы отправилась в поход, во время восхождения одна женщина сорвалась со склона и получила многочисленные травмы.

На помощь ей отправили отряд МЧС. Из-за сложного рельефа местности они смогли посадить вертолет только в 15 километрах от нужного места.

Остальной путь спасатели проделали пешком, а после — и обратно вместе с пострадавшей на носилках. Сейчас она уже в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что селфи на горе чуть не стоило жизни — в Сочи туристка сорвалась со скалы во время фотографирования. Женщина получила травмы, пришлось вызывать спасателей.

Из-за сложного рельефа подъехать к месту было нельзя. Поэтому сотрудники МЧС положили женщину на носилки и спустили к подножию горы — сейчас пострадавшая больнице, ее жизнь вне опасности.