Российские десантники посеяли панику среди боевиков ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Зафиксировать координаты целей удалось благодаря БПЛА.

Отряд ивановских десантников захватил опорный пункт противника в лесу и посеял панику среди украинских боевиков. После точного попадания артиллерийского снаряда солдаты ВСУ стали массово покидать окопы и сдаваться в плен.

Выдавить противника из окопов удалось благодаря тесному взаимодействию штурмового отряда ВДВ с артиллеристами и операторами дронов. А использование беспилотной авиации позволило сначала зафиксировали координаты целей, а затем контролировать весь ход боя в режиме реального времени.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как танкисты армии России громят подразделения ВСУ.