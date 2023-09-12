«Ушла не втихую»: Костомаров впервые рассказал о предательстве Домниной

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Олимпийский чемпион много лет хранил неприятную правду о супруге.

Оксана Домнина — тот самый человек, который был рядом с Романом Костомаровым последний год его жизни, помогал ему. Во многом благодаря усилиям олимпийской чемпионки фигуриста удалось поставить на ноги. Но мало кто знает, что много лет назад супруги едва не расстались навсегда из-за начавшегося романа Домниной с известным актером.

В интервью для Леры Кудрявцевой фигурист, переживший кому и ампутацию, впервые рассказал, что брака с Домниной могло не быть вовсе. Во время участия в «Ледниковом периоде» блондинка закрутила Роман с Владимиром Яглычем. Ни доверительные беседы, ни совместное прошлое не стали для олимпийской чемпионки аргументами для продолжения отношений с Костомаровым.

«Она ушла не прячась, не втихую», — заявил Роман.

Сама Оксана, которая тоже появилась в студии, поспешила объясниться.

«В наших отношениях произошел кризис», — созналась она.

К счастью, мимолетная страсть быстро сошла «на нет», а позже Домнина вернулась к мужу, чтобы вместе воспитывать общих детей.

Сегодня Костомаров и Домнина — одна из самых крепких пар в отечественном спорте. Фигуристка все время находится рядом с мужем и делает все, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла первая встреча Костомарова с детьми после выписки из больницы.