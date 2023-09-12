Поворот на Восток: как события на ВЭФ влияют на миропорядок

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Уход от Запада приобретает все более понятные и осязаемые формы.

Энергетика, транспорт, медицина, технологии. Это лишь некоторые из множества сфер, проекты в которых получили мощный импульс развития на Восточном экономическом форуме.

О том, как поворот на Восток приобретает все более понятные и осязаемые формы, из Владивостока расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН.