«Не сомневаюсь»: Путин объяснил, что ждет российские бренды в будущем

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Президент России проводит официальную встречу в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что российские бренды будут развиваться хорошими темпами. Текущее состояние рынка позволяет многим перспективным компаниям рассчитывать на стремительный рост. Соответствующим мнением он поделился в рамках форума ВЭФ, который проходит на Дальнем Востоке.

В своей речи Путин подчеркнул, что очень рад быть свидетелем стремительного роста отечественной индустрии. Политик не видит предпосылок к негативным изменениям, а значит, совсем скоро российские бренды смогут похвастаться узнаваемостью.

«Я очень рад, что этот процесс [роста российских брендов] продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь», — сказал он.

До этого Владимир Путин оценил тенденцию возвращения эмигрантов в Россию. По словам политического лидера, массовые «камбэки» граждан могут сыграть на руку стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что отношения России и Китая вышли на беспрецендетный уровень. С соответствующим заявлением Путин вышел на ВЭФ.