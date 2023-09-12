Испуганные пассажиры и МЧС: кадры с места аварийной посадки борта Сочи — Омск
Появились фото с места аварийной посадки самолета в Новосибирской области
Фото: 5-tv.ru
В район Каменки уже едут автобусы, которые перевезут людей в Новосибирск.
Пассажиры самолета Омск — Сочи, совершившего аварийную посадку под Новосибирском, ждут транспорт от спасателей, чтобы добраться до города. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть спасательные бригады и испуганных пассажиров воздушного судна.
Борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.
На рейсе находились 159 человек, из них 23 ребенка. Никто не пострадал.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже получил данные о произошедшем инциденте. В своем Telegram-канале он сообщил, что никто из пассажиров воздушного судна не пострадал, но в пункте временного размещения все равно дежурят врачи.
«Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием», — отметил губернатор.
Из Омска для организации помощи уже вылетел самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное делу по факту произошедшего.
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