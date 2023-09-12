Рейс Сочи — Омск подал сигнал тревоги
Дарья Евстрахина 107 0
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Фото: www.globallookpress.com / Cfoto
В данный момент самолет меняет курс.
Пассажирский самолет, летевший по маршруту Сочи — Омск, срочно подал сигнал тревоги и начал смену курса. Этими данными делится сервис Flightradar.
Борт должен был выполнить посадку в аэропорту Омска, но резко поменял маршрут. После этого он подал сигнал тревоги и начал набирать высоту.
В данный момент авиасудно следует в сторону Новосибирска, причины случившегося пока неизвестны.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в акватории Балтийского моря.