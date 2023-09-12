Европейские ценности: Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

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Действия председателя Европейской комиссии нагнетают напряженность в международных отношениях.

Решением запретить въезд в ЕС на личном транспорте председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемила права граждан Российской Федерации. Таким заявлением поделился Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», в личном блоге.

Политик упрекнул фон дер Ляйен в нарушении собственных «европейских ценностей». По его словам, председатель делает все, чтобы еще больше нагнетать международную напряженность.

«Наверное, это и есть „европейские ценности“, не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неконсервативной повестке», — отметил Филиппо.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европейском союзе запретили въезд россиян с гаджетами и на личных авто на территорию стран-участниц. Подобное нарушение будет расцениваться как запрещенный импорт.