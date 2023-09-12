Владимир Путин ожидает прибытия президента Лаоса в Россию в октябре

Фото, видео: www.globallookpress.com /Kaikeo Saiyasane; 5-tv.ru

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Российский лидер попросил передать ему самые теплые пожелания.

Владимир Путин ожидает прибытия президента Лаоса Тхонглун Сисулит в Россию уже в октябре 2023 года. Об этом он сообщил 12 сентября в рамках Восточного Экономического Форума (ВЭФ-2023) на Дальнем Востоке, глава Российской Федерации провел встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.

Он также упомянул, что очень просит передать лидеру Лаоса самые теплые пожелания и большой привет от Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин прибыл на площадку форума ВЭФ-2023. Об этом сообщает наш корреспондент Алексей Лазуренко.