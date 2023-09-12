Долгожданная мера: россияне получат защиту от финансовых мошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

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Как новая мера поможет уберечься от проблем с деньгами?

Россияне получат долгожданную защиту от финансовых мошенников. В правительстве одобрили законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

Это значит, что злоумышленники, даже завладев личными данными гражданина, больше не смогут оформить на него чужой займ. А с такими случаями уже столкнулись сотни тысяч человек — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин погрузился в проблему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объем кредитов и займов населения по итогам июля впервые превысил 32 триллиона рублей. Отмечается, что с января по июль размер задолженностей вырос на 3,3 триллиона, что является максимальным показателем с 2015 года.

По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, такая статистика обусловлена реализацией отложенного спроса. Дело в том, что из-за уровня неопределенности в 2022 году процентные ставки были высокими.