Переборщил с квасом: подросток в Иркутске устроил гонки с полицией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Естественно, водительских прав у него не было. А алкотестер еще и показал, что парень был пьян.

Переборщил с квасом и устроил гонки с полицией. В Иркутской области задержали водителя легковушки, который пытался скрыться от сотрудников ДПС.

Правда, далеко уехать не получилось — машину занесло и она перевернулась. Оказалось, что за рулем находился 16-летний подросток. Естественно, водительских прав у него не было. А алкотестер еще и показал, что парень был пьян.