Множество ноу-хау: какие разработки бизнес представил на ВЭФ

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

На форуме даже показали специальный ошейник для амурских тигров.

Невзирая на трудности, бизнес на Дальнем Востоке развивается очень активно. Отечественные предприниматели готовы предложить этому региону множество ноу-хау.

От специальных дронов, способных доставлять грузы в самые отдаленные селения, до электронных ошейников для амурских тигров. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера расскажет подробнее.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ-2023 обсудили проблемы коренных народов России.