Силы зла: Запад не может скрывать свою ненависть к России

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Иностранные политики развяжут войну, в которой им не удастся победить.

Западные политики ненавидят Россию. Подобное отношение может стать причиной глобального ядерного конфликта. Таким мнением поделился аналитик Ларс Берн в беседе со шведским телеканалом swebbTV.

Он добавил, что спецоперация на Украине на самом деле является прокси-войной между Россией и НАТО. Однако в результате этого противостояния погибают украинские жители.

«В этой украинской войне настолько большой престиж, что они не примут победу русских над Украиной <…> Альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивает его сотнями тысяч. Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно», — заявил эксперт.

Он добавил, что в случае прямого столкновения НАТО не сможет выстоять против России. Военный потенциал РФ во многом превосходит западный.

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