«В фокусе мер поддержки»: Никишина о развитии российского экспорта

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Именно правильная политика и настройка системы помогли все сохранить.

Гендиректор Российского экспортного центра в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о мерах, принимаемых правительством для поддержки российских экспортеров.

«Я вообще хочу сказать, что у правительства на протяжении нескольких лет системно экспорт находится в фокусе мер поддержки. То есть у нас сформирована уже система мер, которые стимулирует российский несырьевой энергетический экспорт. И за последние 6 лет именно благодаря таким мерам произошел опережающий рост российского несырьевого энергетического экспорта по сравнению с темпами экспорта в мире», — отметила она.

Так, по словам Никишиной, уже значительно возросла доля российских компаний, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. И это произошло не смотря на санкции и ковидные ограничения.

«У нас доля компаний, которые вовлечены во внешнеэкономическую деятельность, увеличилась на 57%. Конечно, все потрясения предыдущего периода и текущего периода, это и COVID, и ограничительные меры, которые серьезно повлияли на экспортные возможности и валютный курс, повлияли на российских экспортеров», — уточнила гендиректор Российского экспортного центра.

Никитина дополнила, что именно правильная политика и настройка российской экспортной системы помогли все сохранить.

«Но именно сформированная система мер и именно ее точечная настройка сейчас являются теми элементами, которые помогают в конкретной ситуации экспортерам сохранять свои экспортные возможности», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги первого дня ВЭФ.