На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
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Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Причины перекрытия дороги не уточнялись.
Движение автомобилей по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал по оперативной обстановке на дороге.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.
Причины, по которым было перекрыто следование, в данный момент не называются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение автотранспорта на Крымском мосту временно остановлено.