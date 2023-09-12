Дорогой ширпотреб: в России активизировались мошенники
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В России растет число обманутых мошенниками покупателей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО ; 5-tv.ru
Теперь они начали обманывать любителей распродаж.
В разных российских регионах активизировались мошенники, которые обманывают любителей распродаж. Людей завлекают бесплатными услугами и подарками, а на деле устраивают агрессивную презентацию бесполезного ширпотреба, причем снимать происходящее на видео строго запрещают.
Дальше — классическая схема — помогают оформить кредиты и пропадают. При этом как выяснил корреспондент «Известий» Александр Шпак привлечь жуликов к ответственности будет очень сложно.