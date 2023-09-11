Старовойт: в Рыльске с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство
новость
Фото: Тришин Николай / ТАСС
На месте происшествия работают силовые структуры.
Украинские боевики совершили атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Курскую область, в городе Рыльск с дрона было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
К счастью, никто не пострадал, на месте работают правоохранительные органы. В двух зданиях повреждены фасады и выбиты стекла.
Россия Курская область Новости Курска Старовойт Роман Атака беспилотников на регионы России Беспилотники