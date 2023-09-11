ФСБ обнаружила в московских ресторанах восемь тонн нелегального краба

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Arkhipov

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Проверка коснулась ресторанного альянса Бориса Зарькова White Rabbit Family.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила нелегальный сбыт в ресторанах столицы более восьми тонн краба. Ущерб государству оценивается в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник.

«В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. <…> Назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба», — сообщили в агентстве.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт, перевозку и хранение продукции, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты дела пока еще устанавливаются, но им может грозить до шести лет тюремного заключения.

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