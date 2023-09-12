Не сошлись характерами? Сексолог назвала главную причину супружеских измен

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Что делать, и кто виноват, если муж или жена начали «ходить налево»?

Ключевую роль в построении отношений играет темперамент партнеров. Именно поэтому главной причиной супружеских измен считается отсутствие эмоциональной близости. Об этом телеканалу «360» рассказала семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

«Если у жены какая-то потребность стоит на третьем месте, а у мужа — на четвертом, то эти отношения гармоничны. Но если у мужчины, например, интимная близость стоит на первом месте, а у женщины на восьмом — очевидно, что это уже дисгармоничный союз», — пояснила эксперт.

Еще одним поводом для измен часто выступает желание разнообразить интимную жизнь. Если же один из партнеров игнорирует физические или эмоциональные потребности другого, то измены становятся систематическими.

Некоторыми людьми руководит банальное любопытство, пояснила Никитина. По ее словам, мужчинам порой интересно сравнить свою партнершу с другими женщинами и понять, насколько правильный выбор они сделали.

Подобное «любопытство» может проснуться в мужчине в кризис среднего возраста, отметила сексолог. Сорокалетний семейный человек, у которого за всю жизнь было не более трех половых партнеров, вдруг решает «наверстать» упущенное, либо начинает ходить на сторону из «спортивного интереса», пояснила Никитина.

Ранее клинический психолог Олеся Иневская в беседе с 5-tv.ru назвала три типа людей, которые никогда не перестанут изменять.