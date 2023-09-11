В США оценили угрозу ракет ATACMS для России

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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По словам Владимира Зеленского, Украина получит это оружие уже осенью.

Армия России с легкостью уничтожат американские ракеты ATACMS, если Вашингтон передаст их Киеву. Об этом сообщил бывший военный Соединенных Штатов Америки (США) Брайан Берлетик в интервью каналу The New Atlas.

Он подчеркнул, что ВС РФ уже знакома с этим оружием, раньше все точно так же гадали, сможет ли российская армия сбить HIMARS и Storm Shadow. Оказалось, что может, и довольно-таки успешно.

«Русские уже укрепились на ряде направлений. <…> Москва давно готова», — отметил бывший морпех.

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