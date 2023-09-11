Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в акватории Балтийского моря
Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Его продолжительность составила около пяти часов.
Над нейтральными водами акватории Балтийского моря два бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полет. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — заявили в ведомстве.
Продолжительность полета приравнялась к пяти часам. В министерстве также подчеркнули, что бомбардировщики сопровождали экипажи авиации Су-35С Воздушно-космических сил России.