Украинские боевики атаковали Энергодар с помощью беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Попытка была нацелена на жилые многоэтажные дома.

Украинские боевики вечером 11 сентября совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщают экстренные службы города.

"Ориентировочно, в 17:30 боевики ВСУ атаковали беспилотниками жилые многоэтажные дома в Энергодаре на улице Строителей", - указано в сообщении.

На данный момент известно, что один из беспилотников удалось уничтожить на подлете к городу, всего аппаратов было не менее четырех. Также уточняется, что в одном из зданий на первом этаже располагается отделение по вопросам миграции.

В данный момент информации о пострадавших нет.