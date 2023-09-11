Обед по часам и запрет на концерты: россиянам разъяснили новые правила в поездах

Фото: Сергей Петров / TACC

Читайте нас в: Дзен Новости

Какой документ показывать пассажиру, если он сдал паспорт на замену?

С 1 сентября в России вступили в действие новые правила, регулирующие поведение в поездах и регламентирующие перевозки по железной дороге. Эксперты разъяснили нововведения по запросу агентства РИА Новости.

Указано, что среди новых положений значится обязанность пассажира, купившего билет на нижнюю полку, предоставить пассажиру с верхней полки место у столика для трапезы. Время еды также четно обозначено. Завтракать попутчик может во временной промежуток с 07:00 до 10:00, а ужинать — с 19:00 до 21:00. При этом занимать место он не может более 30 минут. На обед же ему положен час — в период с 12:00 до 15:00.

В возникающие споры имеет право вмешиваться проводник. Он выступает медиатором и регулирует ситуацию.

Импровизированные концерты в поездах теперь официально под запретом. В вагонах поездов дальнего следования, а также электричках законодательно запретили играть на музыкальных инструментах.

Среди нововведений не только запреты — путешественникам разрешили пользоваться услугами перевозчиков по железным дорогам по старому паспорту, если он был сдан на замену. Можно также ехать по временному удостоверению личности или по новому документу, если он уже получен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что перевозки с Китаем выросли на 26%.