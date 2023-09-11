Завалы еще разбирают: количество жертв землетрясения в Марокко выросло до 2681

В Марроко 2681 человек погибли от землетрясения магнитудой 6,9

Фото: www.globallookpress.com / Khaled Nasraoui

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Спасатели продолжают искать погибших и раненых под остатками зданий.

Количество жертв землетрясения в Марокко выросло до 2681 человека. Об этом сообщает издание rue20.com.

По информации СМИ, землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человека. При этом 1591 человек погиб в провинции Эль-Хауз, еще 809 — в Таруданте.

Стоит отметить, что цифры не окончательные, спасатели продолжают разбирать завалы и искать погибших или тех, кому требуется помощь.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября. В стране объявлен трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение в Марокко разрушило памятник ЮНЕСКО — Большую стена, ограждающую старый город. Природный катаклизм магнитудой 6,9 стал самым сильным за последние 120 лет. Он вызвал обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. Дома рассыпались, как песочные замки.